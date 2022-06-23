Американські системи HIMARS уже приносять позитивні результати на полі бою - Єрмак

В Офісі президента повідомили позитивні новини. Артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS, які нещодавно прибули від США до України, уже приносять перші результати у війні проти РФ.

Про те, що американські системи HIMARS прибули для ЗСУ, раніше повідомили у Міністерстві оборони України.

Про перші успіхи HIMARS Єрмак написав у Мережі.

"HIMARS вже приносить позитив", - коротко підписав допис посадовець та опублікував фото, на якому видно, як4 працює американське озброєння.

Зауважимо, міністр оборони України Олексій Резніков попередив військових злочинців РФ про спекотне літо, а для когось, можливо, воно стане останнім, оскільки до України прибули артилерійські системи підвищеної мобільності HIMARS.

“HIMARS прибув в Україну. Дякую моєму колезі та другу міністру оборони США Ллойду Остіну за ці потужні інструменти. Літо буде спекотним для російських окупантів. І останнє для деяких з них”, -напсиав Олексій Резніков у Twitter.

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