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Американські системи ППО для України та загибель дітей в окупованій Кам’янці: головні новини ночі 27 серпня

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Американські системи ППО для України та загибель дітей в окупованій Кам’янці: головні новини ночі 27 серпня

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 27 серпня:

  • Міноборони США повідомило про укладання контракту на закупівлю передових зенітних ракетних комплексів класу "земля-повітря" для потреб ЗСУ. Читати далі –> 
  • Російські війська обстріляли житлові будинки в окупованій Кам'янці в Запорізькій області. Читати далі –> 
  • Британська дипломатка пораділа “бавовні”, яка останнім часом не дає спокою військовим РФ. Читати далі –> 
  • Хакери з Росії здійснили масштабну скоординовану кібератаку проти уряду Чорногорії. Читати далі –> 
  • Українські прикордонники затримали молодого чоловіка, який їхав до Польщі та видавав себе за багатодітного батька. Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
21к
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