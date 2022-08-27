Американські системи ППО для України та загибель дітей в окупованій Кам’янці: головні новини ночі 27 серпня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 27 серпня:
- Міноборони США повідомило про укладання контракту на закупівлю передових зенітних ракетних комплексів класу "земля-повітря" для потреб ЗСУ. Читати далі –>
- Російські війська обстріляли житлові будинки в окупованій Кам'янці в Запорізькій області. Читати далі –>
- Британська дипломатка пораділа “бавовні”, яка останнім часом не дає спокою військовим РФ. Читати далі –>
- Хакери з Росії здійснили масштабну скоординовану кібератаку проти уряду Чорногорії. Читати далі –>
- Українські прикордонники затримали молодого чоловіка, який їхав до Польщі та видавав себе за багатодітного батька. Читати далі –>
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