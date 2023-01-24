Американські та західні посадовці радять Україні переключитися з Бахмута на південь – CNN

Союзники закликають Україну переключити увагу з жорстокої багатомісячної боротьби в східному місті Бахмут на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій.

Американські та західні посадовці закликали Україну переключити увагу з боротьби за місто Бахмут на Донеччині на потенційний наступ на південному напрямку.

Про це йдеться у статті CNN.

"Американські та західні офіційні особи закликають Україну переключити увагу з жорстокої багатомісячної боротьби в східному місті Бахмут на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій, який би використовував переваги нової військової техніки на мільярди доларів, яку нещодавно придбали західні союзники", - зазначає видання.

Наголошується, що протягом майже шести місяців захисники йдуть "нога в ногу" з росіянами на бахмутському напрямку. Внаслідок інтенсивних обстрілів місто майже повністю зруйноване.

"Це жорстокий і виснажливий бій", - заявив високопоставлений представник західної розвідки, додавши, що кожна сторона обмінюється 100 - 400 метрами землі на день і майже щодня обмінюється кількома тисячами артилерійських пострілів.

Нагадаємо, на Донбасі ворог атакує ЗСУ одразу на кількох напрямках. Водночас наразі місто Бахмут залишається однією з головних гарячих точок на фронті.

Росія відправляє десятки тисяч мобілізованих військових для зміцнення своїх позицій в Україні в районі Бахмута. Про це заявив високопоставлений військовий чиновник у Пентагоні, на якого послався журналіст американського видання Foreign Policy Джек Детч. "Війська РФ кидають на фронт у районі Бахмута десятки тисяч погано оснащених та ненавчених солдатів", - написав репортер у Twitter.

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