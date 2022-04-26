Американські високопосадовці пояснили, навіщо окупанти прагнуть захопити Маріуполь

Російські війська намагаються просунутися на Донбас і хочуть захопити Маріуполь, щоб використати його як сухопутний коридор для виходу до Криму.

Українські Збройні Сили продовжують мужньо протистояти окупантам, відкидаючи їх назад. Натомість путінські війська хочуть відрізати Донбас з півночі та з півдня, щоб спробувати оточити українські сили.

Про це на брифінгу повідомили неназвані старші високопосадовці Пентагону та Держдепу США.

"Ми бачимо спроби росіян просунутися на південь, на Донбас з півночі – з ізюмської лінії осі. Вони досягли дуже незначного прогресу. Українці продовжують відштовхувати їх назад. Виходячи на південь від Ізюма, вони зустрічаються на трьох лініях осей: одна прямує вниз до Краматорська, а потім дві, що розгалужуються більше на південний схід і схід. Вони і там не досягли особливого прогресу. Українці продовжують їх відкидати", - сказав американський високопосадовець.

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Крім того, вони повідомили, що Штати вважають, що РФ не контролює повністю Маріуполь.

"Українці ще там і чинять опір російським зусиллям. У них (росіян - ред.) є близько десятка батальйонних тактичних груп зосереджених на Маріуполі. І ми не бачили їхнього масового відходу. Отже, незважаючи на всі російські запевнення про те, що вони взяли Маріуполь, дії їхньої армії доводять протилежне, бо вони продовжують бомбардування Маріуполя", - повідомили анонімні посадовці Пентагону та Держдепу США.

Джерела висловили думку, що росіяни хочуть використати Маріуполь для сухопутного коридору, що дасть їм вихід до Криму, а також плацдарм для виходу на північ, на Донбас.

"Отже, вони хочуть відрізати Донбас з півночі та з півдня, щоб спробувати оточити українські сили. Вони мають сили на схід від них, і тепер вони хочуть увійти з півночі та півдня і мати сили на захід. Але їм це поки що не вдається", - додали спікери.

Нагадаємо, розвідка попередила, що Росія все ще може застосувати хімічну зброю в Маріуполі.

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