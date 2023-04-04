Американські військові у Сирії знищили одного з лідерів «Ісламської держави»

Військові Сполучених штатів Америки у Сирії знищили Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі — одного з лідерів «Ісламської держави» (ІДІЛ).

Про це повідомляє Центральне командування США.

Зазначається, що атака відбулася на північному заході Сирії. Зокрема, загиблий керував нападами «Ісламської держави» в Європі та формував керівництво ІДІЛ.

За даними американців, під час операції цивільні не постраждали.

У командування США розповідають, що смерть одного з лідерів «Ісламської держави» тимчасово порушить здатність організації планувати напади за межами підконтрольної території.

"ІДІЛ деградувала, вона все ще становить загрозу для регіону та за його межами, а також здатна проводити операції в регіоні", - сказали в Америці.

The Associated Press передає, що Халід Ейдд Ахмад аль-Джабурі загинув унаслідок атаки безпілотника.

«Білі шоломи» повідомили, що евакуювали з місця нападу чоловіка, але він помер від отриманих поранень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики здійснили ракетний обстріл військової бази на північному сході Сирії в районі Грін-Віллідж, де дислокуються американські війська, у відповідь США завдали повітряного удару.

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