Американський дипломат вважає, що війна в Україні може ніколи не скінчитися: "Цей стан може бути постійним"

За його словами, наразі не зрозуміло, коли війна закінчиться і як саме.

Війна в Україні, яку розв’язала Росія, може ніколи не закінчитися. Кремль може вирішити, що цей стан має стати постійним.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер.

"Ми ніколи не знаємо, коли війна закінчиться і як саме. Може бути, що ніколи не буде оголошено закінчення війни. Москва вирішить, що цей стан має бути постійним. Але ми не можемо дозволити, щоб це стало перешкодою (для вступу України до НАТО, - ред.), бо ми створили отаку от умову для Володимира Путіна, щоб він продовжував цю війну. Нам потрібно використовувати власні причини незалежно від того, як діє Росія", - наголосив Курт Волкер.

Нагадаємо, що Столтенберг заявив, що після завершення війни умови вступу України до НАТО будуть переглянуті.

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