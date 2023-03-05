Американський експерт передрік успіх Зеленському і пояснив, що потрібно Україні для перемоги

Україна має всі шанси перемогти у війні з Росією за умови необхідної підтримки Заходу та військового озброєння.

З підтримкою та необхідним озброєнням, Україна здатна відстояти свою незалежність, а президент Володимир Зеленський - досягнути успіху і стати справжнім лідером Європи.

Про це заявив Берт Уотсон, президент Watson & Co., американської консалтингової фірми, яка спеціалізується на відносинах з урядом, міжнародному розвитку та розвитку бізнесу.

"Україна заплатила жахливу ціну за захист східного флангу НАТО. Це, мабуть, розуміють усі, оскільки майбутній російський наступ наближається до ще одного випробування. З підтримкою та обладнанням, які потрібні Україні для перемоги, Зеленський (президент України Володимир Зеленський) забезпечить свою незалежність, а потім досягне успіху, щоб стати справжнім лідером Європи", - сказав експерт.

Уотсон наголосив, що партнерам України потрібно залишатися "сильними, зберігати лідерство та надсилати більше запасів" Києву вже зараз.

" І ми маємо поважати героїзм, який продемонструвала Україна, та жертву, яку приніс український народ протягом усього цього минулого року. Оскільки Україна протистоїть РФ, ми повинні якнайшвидше передати якомога більше озброєння. Україна несе чоботи і кров", - висловився він.

Нагадаємо, в ISW вважають, що українські військові готуються до контрнаступу. Швидше за все, це може статися вже навесні 2023 року. Втім, надання військової допомоги Заходу є одним з вирішальних факторів у визначенні термінів українського контрнаступу.

Тим часом голова ГУР МО Кирило Буданов заявляє, що наступні три місяці війни, розпочатої РФ на чолі з диктатором Путіним, на фронті будуть дуже активними і вирішать подальший перебіг подій.

Натомість н овий наступ Росії "загруз у багнюці", оскільки цьогоріч в Україні рано почалася весняна відлига. Несприятливі погодні умови особливо завадять зусиллям Ро сії в Бахмуті.

Читайте також: