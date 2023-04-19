Американський генерал назвав головну помилку російської армії у війні

Країна-агресорка Росія дуже недооцінили потужність Збройних сил України, а натомість переоцінили власні сили. Крім того, окупанти мають застарілу телекомунікаційну систему.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив колишній директор ЦРУ, генерал армії США у відставці Девід Петреус.

"Вони (окупанти - Ред) повністю недооцінили українські сили і повністю переоцінили російські сили. Вони не змогли нав'язати свою лінію ведення військової кампанії та підготувати сили для проведення цієї кампанії. Крім того, у них не було сучасних телекомунікаційних систем. Тому генерали продовжували гинути", - заявив Петреус.

За словами ексочільника американської розвідки, росіянам бракує професіоналізму і тренувань. Зокрема, окупаційна армія має недостатньо професійного сержантського складу.

"Було дуже багато помилок, які вони продемонстрували, деякі з них були очікуваними, інші були несподіваними. Наприклад, той факт, що їхня телекомунікаційна система є одноканальною, і ви можете легко її знайти. Вона не зашифрована. Вона також високочастотна - це означає, що вона поширюється дуже широко, будь-хто може вловити її за допомогою поліцейського сканера, на відміну від нашої системи, яка використовує частотну модуляцію (FM)", - висловився генерал армії США.

він зауважив: те, що ці системи не зашифровані, "дійсно вражає, враховуючи, скільки росіяни інвестували в модернізацію своїх збройних сил".

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин зробив заяву про те, що ідеальний варіант оголосити про завершення так званої "спецоперації" і повідомити всім, що Росія досягла вже тих результатів, які планувала.

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