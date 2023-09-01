Американський генерал порівняв Крим з Аляскою та пояснив, чому український півострів потрібно деокупувати

Без повернення Криму Україна не зможе почуватися в безпеці та відновити економіку.

Повернення Криму залишається головною метою для України в ході відбиття повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це заявив колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в коментарі Newsweek.

“Українці знають, що Крим є вирішальною територією, що вони ніколи не будуть у безпеці, поки Росія окупує Крим і може завдавати удари своїм флотом і авіацією з Криму та запускати ракети по всіх морських портах України”, - стверджує американський генерал.

За його словами, українцям не вдасться відновити свою економіку без деокупації півострова, оскільки росіяни будуть заважати суднам, які прямують до Одеси, Херсона чи Миколаєва.

“Два інші головні морські порти — Бердянськ і Маріуполь - навіть після їх звільнення будуть марними, тому що Росія продовжуватиме перекривати Азовське море від Криму”, - зазначив Бен Ходжес.

Також читайте Скільки разів невідомі безпілотники атакували Росію та Крим: ЗМІ назвали точні цифри

Він також розкритикував прихильників територіальних поступок України в обмін на мир з Росією.

“Я здивований тим, скільки людей легковажно говорять: “Нехай вони отримають Крим заради миру”. По-перше, наскільки ж ви неосвічені, якщо думаєте, що це насправді їх задовольнить або що Росія дотримуватиметься будь-якої угоди чи не буде переривати судноплавство чи робити інші дії, щоб завдати шкоди економіці України”, - аргументував генерал.

Окрім того, він запропонував іншим країнам приміряти до себе таку пропозицію.

"Чи можете ви сказати німцям заради миру відмовитися від колишніх східнонімецьких територій? Або сказати США повернути Аляску Росії заради миру? Це смішно, але чомусь люди готові сказати Україні, що вони мають віддати Крим”, - наголосив Бен Ходжес.

Нагадаємо, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов назвав мету спецоперації розвідки у Криму 24 серпня та анонсував наземну операцію для звільнення півострова, а не лише удари про ворогу.

Читайте також: