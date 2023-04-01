Американський генерал пояснив, чому США не постачають Україні ATACMS та що можуть дати замість неї

Міллі каже, що в США відносно мало ATACMS.

США не надають Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти постачання зброї великої дальності, аби надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.

Про це заявив голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю виданню Defense One.

З його слів, Штати мають "відносно небагато" ракет ATACMS. А тому американські військові повинні підтримувати власні рівні критичної зброї у своїх запасах.

Міллі наголосив, що є й інші системи, які можуть дати такий самий результат. "Є, наприклад, БПЛА, які можуть це зробити. У британців є парочка систем. Тож це деякі речі, які ми розглядаємо", - каже він.

Рішення не надавати ЗСУ ATACMS він назвав політичним. За словами Міллі, війна виявила "неймовірні темпи споживання звичайних боєприпасів". Тому США переглядають оцінки потреби в них на випадок великої війни.

"Якщо ви берете участь в серйозній війні між великими державами, не треба недооцінювати кількість боєприпасів, яке вам знадобиться", - сказав американський генерал.

Нагадаємо, генерал Марк Міллі висловив думку про те, що вважає невисокою ймовірність того, що Україні вдасться відкинути всі російські сили за межі своєї території цього року.

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