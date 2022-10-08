Американський генерал про можливість ядерного удару: "Путіна загнали в кут, він програє всюди"

Володимир Путін здатен застосувати ядерну зброю, а його погрози всьому світу можуть виявитися зовсім не блефом. Адже ЗСУ розбивають росіян на фронті і Путін зазнає невдач на всіх напрямках.

Таку думку в коментарі CNN International висловив американський генерал у відставці Марк Хертлінг.

Військовий визнає, що спрогнозувати дії Путіна дуже важко, адже він постійно ухвалює неправильні рішення і зазнає невдач у війні.

"Ви можете розглянути потенційні способи реагування та протидії будь-яким діям ворожих сил. Чого ви не завжди знаєте, так це того, що на думці у людини, яка приймає рішення", — заявив Хертлінг та додав, що Путін вже і так "провалив" всі стратегічні цілі, які хотів досягну у війні проти України.

Ядерний шантаж Росії

Росія від початку повномасштабної війни шантажує Україну ядерною зброєю. Чи готові росіяни справді застосувати її і наскільки високий рівень відчаю у кремлівських кабінетах, за цим постійно спостерігають США, НАТО та інші українські союзники. У Пентагоні зазначють, що США поки не бачать ознак того, що Володимир Путін ухвалив рішення про ядерний удар.



Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз ризики застосування ядерної зброї Росією є досить неоднозначними, але виключати такий розвиток подій не варто.