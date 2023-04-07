Американський генерал розповів, що може змінити ситуацію на полі бою

Генерал вважає, що майбутній контрнаступ України буде на дуже вузькій ділянці фронту.

Стратегічну ситуацію на полі бою може змінити розрив коридору між Росією та окупованим нею Кримом.

Таку думку висловив екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю "Німецькій хвилі".

За його словами, майбутній контрнаступ України буде на дуже вузькій ділянці фронту.

"Крим - вирішальна територія. Можна вбити кожного російського солдата в радіусі 200 км навколо Бахмута, але це не змінить стратегічну ситуацію. Але якщо звільнити Крим, це змінить все. Тож контрнаступ буде націлений на звільнення Криму. А решта Донбасу буде пізніше", - поділився Ходжес.

Він каже, що навіть якщо вбити усіх російських солдат у радіусі 200 км навколо Бахмута, то це все одно не змінить стратегічну ситуацію. Утім, повернення Криму - змінить усе.

"ЗСУ активно готуються до наступу, але росіяни намагатимуться діяти на випередження. Але я думаю, що українці оберуть правильні момент та місце, коли погода, стан доріг - усі умови будуть сприятливим для того, аби можна було залучити більше зброї великої дальності ураження. А це дасть їм змогу зробити Крим вразливим", - пояснює він.

Ходжес додав, що західні партнери усвідомлюють настільки для України є важливим контрнаступ та продовжують надавати військову допомогу.

"Ми хочемо, аби Україна перемогла. Тобто я б не сказав, що тут все або нічого. Впевнений, що Україна, Генштаб зробили велику роботу з підготовки. Вони продовжують робити, і я думаю, що цей наступ буде здатний, чи-то потенційно може мати руйнівний ефект для російських військ", - сказав він.

Тим часом державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться протягом найближчих тижнів.

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