Американський генерал розповів, як танки Abrams змінять ситуацію на полі бою

Надані США танки M1A1 Abrams змінять ситуацію на полі бою, коли доїдуть до України.

Про це розповів начальник оперативного управління Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Дуглас Сімс ТСН.

Генерал поділився, що це надзвичайний танк.

"І, навчання яке зараз триває, зробить їх (українців) знаєте, надзвичайно вправними в користуванні ними. Я не можу вам сказати, чи триватиме наступ на той час чи ні, я просто знаю, що коли прибудуть «Абрамси», вони зможуть змінити ситуацію на користь українців", - сказав він.

Крім того, разом з танками Україні нададуть ремонтно-евакуаційні машини та штурмові машини Assault Breacher Vehicle для того, щоб пробивати російські укріплення, до Абрамсів також додаються протимінні трали

Додамо, що у Вільнюсі закінчився дводенний саміт НАТО, під час якого союзники Альянсу озвучили свою готовність надати всебічну допомогу Україні. Серед країн, які направлять озброєння — Велика Британія, Німеччина, Данія, Австралія, Франція.

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