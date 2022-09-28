Американський генерал Веслі Кларк розповів, навіщо Путін погрожує ядерною зброєю

Американський генерал Веслі Кларк висловив думку щодо погроз очільника Кремля Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

У своєму коментарі щодо ситуації він сказав, що погрози Путіна покликані шокувати західних союзників України і змусити їх відмовитися від підтримки.

"Я думаю, що, перш за все, пан Путін програє, і він це знає. Він бачить кінцеву точку як для його дій в Україні, так і для свого правління в Росії. І тому він все більш відчайдушно намагається втриматися і досягти хоч якогось успіху. Тому проведення фейкового референдуму в Луганську і Донецьку і, можливо, в Херсоні - це намагання змусити більш серйозно ставитися до його загрози застосувати ядерну зброю", - зазначив Кларк.

За його словами, малоймовірно, що очільник Кремля застосує ядерну зброю під час війни з Україною.

"Але якщо він анексує ці області і скаже, що "матушкє Росії" загрожує небезпека, то він думає, що світ, можливо, буде сприймати це як більш реальну загрозу", - додав генерал.

Кларк зазначив, що Путін таки здатний натиснути "червону кнопку".

"Він поки що не використовує ядерну зброю. Ми завжди знали, що він здатен на все, і він може її використати. Ми знаємо з наших досліджень війни, що кілька одиниць тактичної ядерної зброї не змінять битву. Сотні - так. Але застосування ядерної зброї - це шоковий ефект. Саме на це вона і розрахована. І в даному випадку загроза покликана шокувати західних союзників і змусити їх не підтримувати Україну", - додав Кларк.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про те, що застосування зброї масового ураження в Україні матиме для Росії серйозні наслідки і закликав не робити цього.

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