Американський генерал закликав Захід якнайшвидше відправити винищувачі до України

Захід повинен якнайвидше передати Україні винищувачі, які необхідні у боротьбі з армією Російської Федерації.

Генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін наголошує, що на запит Києва варто відповісти негайно. Військовий Сполуених Штатів звернувся до американських й інших західних чиновників.

Про це з посиланням на генерал-командувача повідомляє видання Politico.

За його словами, відправлення винищувачів " МіГ " радянських часів у найближчій перспективі є найкращим " негайним рішенням ".

"МіГи" - найкраще негайне рішення для підтримки українців. Однак американські чи західні винищувачі - це варіанти, які варто вивчити якомога швидше", - наголосив Болдуін.

Генерал наголосив, що ЗСУ вміють користуватися "МіГами". Втім, якщо пілоти мають намір використовувати західні літаки, то треба обговорювати кількість, типи та можливості суден, які можуть бути доступні.

"Відколи Росія вдерлася до України в лютому, члени Національної гвардії Каліфорнії допомагали складати запити Києва до Пентагону щодо зброї для використання проти російських сил", – сказав командувач.

За його словами, пілоти Каліфорнійської гвардії щодня спілкуються з українськими військовими та льотчиками, аби поділитися тактиками та ідеями.

"Наразі ми працюємо над питанням "який винищувач підходить для них?", – сказав Болдуін і додав, що потрібно думати на перспективу, які системи були б ефективними та доступними для України.

Нагадаємо, зброя, що наразі Збройні сили України отримують від країн-партнерок, - це грантова допомога. Щодо повного переозброєння, потрібно дочекатися постачання за лендлізом.

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