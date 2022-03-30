Американський генерал заявив, що РФ неодноразово обстрілювала Україну гіперзвуковими ракетами

Раніше РФ заявляла, що обстріляла гіперзвуковими ракетами Івано-Франківську область.

Росія неодноразово обстрілювала гіперзвуковими ракетами територію України.

Про це заявив командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Тод Уолтерс, повідомляє Голос Америки.

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Генерал запевнив, що більшість цих ударів було завдано по конкретних військових об'єктах.

"Більшість цих ударів було завдано по конкретних військових об'єктах", - сказав він.

Видання нагадує, що 19 березня Росія оголосила, що застосувала гіперзвукові ракети "Кинжал" для знищення великого складу зброї в Івано-Франківській області. За оцінками Міноборони РФ, ракетні комплекси "Кинжал" належать до високоточної зброї нового покоління та оснащені гіперзвуковими аеробалістичними ракетами, які важко розпізнаються системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Як повідомлялося, Росія випустила рекордну одномоментну кількість ракет по Україні.

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