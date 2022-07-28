Американський генерал зробив прогноз щодо закінчення війни в Україні взимку

Заморожування конфлікту вигідне лише Росії, тому Україна не дозволить, щоб таке сталося.

Активні бойові дії в Україні, які веде Російська Федерація під час своєї загарбницької війни, ймовірно, триватимуть також взимку.

Такий прогноз зробив екскомандувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, ситуація на полях битви вже значно змінюється на користь України, однак очікувати припинення бойових дій цієї зими, на його думку, не варто.

"Я очікую, що активні бойові дії продовжаться і взимку. Україна, ймовірно, захоче продовжувати тиск на російські сили, які, я вважаю, виснажені... І російська система логістики особливо виснажена", – сказав Годжес.

Він також підкреслив, що заморожування конфлікту вигідне лише Росії, тому Україна не дозволить, щоб таке сталося. За його словами, ЗСУ можуть відбити окуповані території на півдні країни, якщо Захід продовжить постачати необхідну зброю зброю.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю генерал Бен Годжес припустив, що українські військові зможуть відкинути російських окупантів на так звану лінію 23 лютого до кінця 2022 року, але задля цього треба налагодити швидке надходження озброєння від Заходу.

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