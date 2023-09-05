Американський контрадмірал розповів, що може стати переломним моментом контрнаступу ЗСУ

Повітряні сили стануть переломним моментом у війні в Україні.
Українські Збройні сили продовжують вести наступальні дії на півдні та сході України, а що переломним моментом контрнаступом України може стати авіація.
Таку думку висловив контрадмірал американських Військово-морських сили у відставці Марк Монтгомері, повідомляє "Голос Америки".
Відповідаючи на питання, що може стати переломним моментом для контрнаступу ЗСУ, він сказав, що "повітряні сили".
"Дивіться, США ніколи б не дозволили армії чи морпіхам воювати на землі без забезпечення повітряної підтримки чи одразу після забезпечення панування в повітрі. Жодна зі сторін не має контролю над повітряним простором, жодна зі сторін не має домінування у повітрі, - сказав контрадмірал.
За його словами, ЗСУ отримають від партнерів 60 винищувачів F-16. Коментуючи, чи змінять вони ситуацію на полі бою, Монтгомері каже, що "це питання довготривале, не на коротку перспективу".
"Підозрюю, що цього року ви не побачите F-16 над українським небом. Потрібно багато тренувань. Це займе певний час, потрібно тренувати також механіків. Винищувачі мають проходити обслуговування після кожної бойової місії, їх будуть обслуговувати українські механіки", - висловився він.
Монтгомері наголосив, що важливо налагодити тренування українських механіків і пілотів на F-16. І хоч вони легкі в обслуговуванні, але потрібні "серйозні технічні знання".
"Тож потрібне тренування механіків, тренування пілотів, на все це потрібен час. Якщо по часу все буде правильно, напевно, можна чекати F-16 наступної весни чи літа", - зазначив контрадмірал ВМС США у відставці.
З його слів, Україні потрібно, щоб з часом збільшилась кількість пілотів – "близько 100 пілотів на 60 літаків".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що винищувачі F-16 будуть в Україні вже на початку 2024 року. Він додав, що ЗСУ потрібно орієнтовно 160 західних літаків, щоб домінувати в небі.