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Американський політик натякнув Путіну на кінець морського бою

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Американський політик натякнув Путіну на кінець морського бою

Корабель США Форт Макгенрі / Фото: wikipedia.org

Республіканець Борис Пінкус розповів, чи можуть США направити свої кораблі в Чорне море.

Велика Британія 24 травня на зустрічі з Литвою розглянула план відправки військових кораблів у Чорне море. Вони супроводжуватимуть судна, що експортують українське зерно. Так, за даними британської газети The Times, країни пропонують шлях розблокування морських портів України.

Про те, чи можуть США направити свої кораблі в Чорне море, розповів лідер республіканської партії по 45-му виборчому округу Нью-Йорка Борис Пінкус в інтерв'ю на YouTube-каналі "Україна 24".

"Плани лежать на столі в міністра оборони США"

"Мені здається, що це неминуче – хочемо ми того чи ні. Наші кораблі (США – ред.) більш пристосовані до подібних речей – і оборонних, і атакувальних. При тому, що британці теж досить сильні в цих питаннях. Проте, я думаю, що наші крейсери там вже давно перебувають, у цій близькості – і вони дуже швидко можуть увійти до театру дій", – розповів він.

За словами Пінкуса, такі плани лежать на столі в міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Про це йшлося ще, я пам'ятаю, в Комітеті з озброєння Конгресу – це було ще більше місяця тому. Тому думаю, що американці навіть очолять забезпечення такого коридору – я не сумніваюся в цьому".

Нагадаємо, у Чорному морі зросла кількість російських кораблів з крилатими ракетами.

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