Американський політик пояснив, що треба Україні, аби ЗСУ перейшли у наступ по всій лінії фронту

США 6 січня оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні, утім, почати робити це треба було раніше.

Про це у коментарі "24 каналу" розповів американський політик та лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус.

Політик наголосив, що проблемою є те, що Україні досі не надали необхідну кількість систем протиповітряної оборони, щоб "закрити" бодай найбільші обласні центри держави.

"Це не є меншою проблемою, тобто разом з наступальним озброєнням Україна гостро потребує систем протиповітряної оборони", – сказав американський політик.

За словами Пінкуса, партнери мають збільшити кількість систем ППО, тоди Україна зможе по всій лінії фронту перейти у наступ та повернути окуповані території, включно з Кримом.

Він зазначив, що Європа почала активніше надавати військову допомогу Україні, зокрема, відчутні кроки робить Франція. Днями французький президент Еммануель Макрон заявив, що його країна готова надавати легкі броньовані танки, які зараз необхідні ЗСУ для переходу у контрнаступ.

"Відчувається зростання допомоги й з боку Німеччини. Ми сподіваємося, що нарешті почнуть надходити Leopard, про які вже давно ведуться розмови, а їх все немає", – зауважив американський політик.

Однак він наголосив, що наразі немає кількості та швидкості надання озброєння, якого потребує Україна.

Новий пакет допомоги Україні від США

У п'ятницю, 6 січня, Міноборони США опублікувало повний вміст нового пакету військової допомоги для України в розмірі 3,075 млрд дол. Так, Україна отримає 50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 набоями калібру 25 мм; 100 бронетранспортерів M113 та 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV) та інше.

Російський публіцист Андрій Піонтковський зазначив, що пакети військової допомоги Україні від США та союзників демонструють, що Захід зламав бар'єр щодо ненадання наступальної зброї. Нову військову техніку ЗСУ можуть застосувати проти окупантів під час операції зі звільнення Мелітополя.

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