Американський радник Залужного розповів, що робити, якщо Іран відправить Росії балістичні ракети

За словами радника, треба «готуватися до захисту від усього, що Іран може поставити Росії».

Президент Американського університету в Києві і радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс розповів, що робити у разі якщо Іран надішле Росії балістичні ракети.

Про це він сказав Райс в ефірі Radio NV.

За його словами, не варто розраховувати на стриманість іранського керівництва у питанні постачання балістичних ракет, а треба «готуватися до захисту від усього, що Іран може поставити Росії».

«Те, що не можна знищити, як іранські балістичні ракети, варто знищувати ще на етапі доставки їх в Росію. Це не просте завдання, проте, я думаю, що Україна намагатиметься це зробити», - йдеться у повідомленні.