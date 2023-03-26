Американський радник Залужного розповів, що робити, якщо Іран відправить Росії балістичні ракети

За словами радника, треба «готуватися до захисту від усього, що Іран може поставити Росії».
Президент Американського університету в Києві і радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс розповів, що робити у разі якщо Іран надішле Росії балістичні ракети.
Про це він сказав Райс в ефірі Radio NV.
За його словами, не варто розраховувати на стриманість іранського керівництва у питанні постачання балістичних ракет, а треба «готуватися до захисту від усього, що Іран може поставити Росії».
«Те, що не можна знищити, як іранські балістичні ракети, варто знищувати ще на етапі доставки їх в Росію. Це не просте завдання, проте, я думаю, що Україна намагатиметься це зробити», - йдеться у повідомленні.
Як інформує Financial Times, Росія утримується від закупівель іранських балістичних ракет великої дальності через загрозу, що США надатуть Україні ракети ATACMS, однак Москва може змінити свою позицію.
«Чим більше Росія програє, тим менше підтримки вона отримає від будь-кого, з Іраном включно. Зрештою ніхто не хоче опинитися на неправильній стороні історії», — додав він.
Напередодні Головнокомандувач ЗСУ розповів начальнику Штабу оборони Великої Британії про найскладнішу ділянку фронту.
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