Американський сенатор допустив можливість удару РФ по аеропортах у Польщі

Через відсутність наступальної спроможності російської армії Путін може ухвалити рішення про удари по місцях розподілу військової допомоги Україні, зокрема на території країн НАТО.

Сенатор-республіканець від Флориди Марко Рубіо, який працює в комітеті з розвідки Сенату США, заявив, що у нього викликає занепокоєння непередбачуваність російського президента Путіна, який після низки поразок його армії від ЗСУ може вдатися до відчайдушних кроків.

Про це він говорив у неділю, 2 жовтня, у програмі CNN “State of the Union”.

“Якщо він вирішить, наприклад, що озброєння НАТО, озброєння Європи і озброєння США для України не просто призведе до того, що він програє війну, але й підірве його контроль над владою… цілком можливо, що він може в кінцевому підсумку завдати удару по деяких з цих місць розподілу, через які надходять ці постачання, в тому числі всередині Польщі”, – сказав сенатор.

За його словами, можливість атаки на території країни НАТО, наприклад, на якийсь аеропорт в Польщі, викликає в нього більше хвилювання, ніж можливість ядерного удару, про який багато хто говорить.

Водночас Рубіо наголосив, що не може уявити сценарій, за яким Путін виграє війну проти України.

Американський сенатор вважає, що тепер у російської армії є два варіанти наступних дій: намагатися утримувати територію, яку вже захоплено, і це може тривати роками, або продовжувати відступати.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін похвалив ЗСУ за вдале використання РСЗВ HIMARS, які знищують російські штаби та склади з боєприпасами.

Читайте також: