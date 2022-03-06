Американський виробник графічних процесорів Nvidia не продаватиме свою продукцію в Росії

Американський виробник графічних процесорів Nvidia не продаватиме свою продукцію в Росії

Nvidia — це американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів, мультимедійних та комунікаційних пристроїв для ПК та ігрових консолей, на кшталт Sony PlayStation 3 та Xbox.

Компанія Nvidia оголосила, що припиняє продаж своєї продукції на території Росії.

Про це у своєму Телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.