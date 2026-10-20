Американські технології допомагають РФ обходити український РЕБ: що знайшли у «Кометі»

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У російській системі «Комета», яку використовують для стійкішої навігації дронів, ракет і керованих авіабомб в умовах роботи засобів РЕБ, виявили десятки іноземних деталей. Більшість із них вироблені американськими компаніями.

Про це пише Business Insider із посиланням на дані Головного управління розвідки України.

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За інформацією ГУР, у 16-елементних модулях «Комета» виявили 37 іноземних компонентів, із яких 28, або понад три чверті, походять від американських виробників.

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Серед них — цифрові процесори Altera, що належить Intel, радіочастотні та прецизійні компоненти Analog Devices, мікросхема пам’яті Micron, а також електроніка Texas Instruments.

Ще три компоненти, за даними розвідки, вироблені китайськими компаніями, решта шість — японськими, тайванськими та швейцарськими виробниками.

Що кажуть американські виробники

У Texas Instruments заявили Business Insider, що компанія «рішуче виступає проти використання наших чипів у російській військовій техніці».

«Будь-які постачання мікросхем TI до Росії є незаконними та несанкціонованими. Ми приділяємо значний час і ресурси розробці, впровадженню та вдосконаленню політик і процедур для боротьби з незаконним обігом», — заявили в компанії.

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Intel, Analog Devices та Micron на запити видання оперативно не відповіли.

Для чого Росія використовує «Комету»

Антенні панелі «Комета» є одним із поширених російських засобів захисту навігації від перешкод. Їх встановлюють на далекобійне озброєння, зокрема дрони типу «Шахед», балістичні ракети «Іскандер-М» і планувальні бомби.

Система приймає супутникові сигнали та допомагає протидіяти їхньому глушінню або підміні. 16-елементна «Комета» є однією з новіших серійних версій, тоді як раніше Росія широко використовувала восьмиелементні модулі.

У ГУР регулярно публікують дані про іноземні деталі у російському озброєнні на порталі War&Sanctions. Наразі в його каталозі зібрано понад 6 тисяч компонентів із понад 200 одиниць зброї.

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Українська розвідка закликає уряди та виробників посилювати експортний контроль, перевіряти ланцюжки постачання і блокувати реекспорт продукції до Росії, Білорусі, Ірану та КНДР.

Американські компоненти знаходили й у російських «Геранях»

Раніше «Мілітарний» повідомляв, що близько 75% мікросхем у бортовому комп’ютері нового російського дрона «Герань-4» виготовлені американськими компаніями. Аналіз проводили за уламками безпілотника, знайденими на Полтавщині.

Дослідники також не виявили всередині контролера жодної деталі російського виробництва. На частині процесорів маркування було фізично пошкоджене, що ускладнювало встановлення походження компонентів.

Раніше в Австрії також викрили компанію, яка через мережу фірм у третіх країнах постачала до РФ підсанкційне обладнання для військово-промислового комплексу.

У центрі розслідування була віденська компанія, створена спеціально для закупівлі підсанкційної продукції на користь оборонного сектора Росії — зокрема, верстатів з ЧПУ та спеціального інструменту для металообробки. Для маскування реальних маршрутів використовувалася міжнародна мережа, що складається з фіктивних структур у Туреччині, ОАЕ, Гонконгу, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі та Литві.

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