Американський капітал не дає недоторканості: цинічна заява Лаврова про удар по заводу на Закарпатті

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував авіаудар по закарпатському заводу Flex у Мукачеві, який горів три дні. Підприємство має американські інвестиції, що, за словами телеведучої NBC є “ляпасом для Трампа”.

Лавров у відповідь на питання журналістки заявив, що присутність іноземного капіталу не робить завод захищеним, якщо там виробляють продукцію для військових цілей.

“Дехто наївно вважає, що якщо бачить у вітрині кавомашину, вона виробляється саме там. Але наша розвідка має точні дані. Якщо на підприємстві є американські, угорські чи інші інвестиції, а там виготовляють зброю, щоб завдавати шкоди росіянам, це не робить його недоторканим”, — заявив глава МЗС РФ.

За його словами, така логіка є проявом “імперіалізму”, адже наявність закордонних інвестицій не може гарантувати захист підприємства, якщо його продукція “використовується у військових цілях”.

Нагадаємо, 21 серпня російські війська завдали ракетних ударів по Мукачеві на Закарпатті. Два "Калібри" атакували місцевий завод з іноземними інвестиціями. Йдеться про американське підприємство Flex.