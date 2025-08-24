ТСН у соціальних мережах

Війна
320
1 хв

Американський капітал не дає недоторканості: цинічна заява Лаврова про удар по заводу на Закарпатті

Лавров заявив, що присутність американських інвестицій не гарантує недоторканості, якщо підприємство “виробляє продукцію для військових цілей”.

Кирило Шостак
Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував авіаудар по закарпатському заводу Flex у Мукачеві, який горів три дні. Підприємство має американські інвестиції, що, за словами телеведучої NBC є “ляпасом для Трампа”.

Лавров у відповідь на питання журналістки заявив, що присутність іноземного капіталу не робить завод захищеним, якщо там виробляють продукцію для військових цілей.

“Дехто наївно вважає, що якщо бачить у вітрині кавомашину, вона виробляється саме там. Але наша розвідка має точні дані. Якщо на підприємстві є американські, угорські чи інші інвестиції, а там виготовляють зброю, щоб завдавати шкоди росіянам, це не робить його недоторканим”, — заявив глава МЗС РФ.

За його словами, така логіка є проявом “імперіалізму”, адже наявність закордонних інвестицій не може гарантувати захист підприємства, якщо його продукція “використовується у військових цілях”.

Наслідки удару по Закарпаттю. / © Прокуратура Закарпатської області

Наслідки удару по Закарпаттю. / © Прокуратура Закарпатської області

Нагадаємо, 21 серпня російські війська завдали ракетних ударів по Мукачеві на Закарпатті. Два "Калібри" атакували місцевий завод з іноземними інвестиціями. Йдеться про американське підприємство Flex.

