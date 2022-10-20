Amnesty International назвала атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України воєнним злочином

Організація закликала притягнути до відповідальності всіх винних у нападах, єдиною метою яких є тероризування мирного населення.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру є воєнними злочинами.

Про це йдеться в заяві організації у Twitter.

"Сьогодні вперше було оголошено про відключення світла внаслідок незаконного нападу Росії на цивільну інфраструктуру. Закликаємо до відповідальності всіх винних. Напади, єдиною метою яких є тероризування цивільного населення, є воєнними злочинами", – йдеться в повідомленні.

За словами директорки Amnesty International зі Східної Європи та Центральної Азії Марі Стразерс, тактика Росії є очевидною: країна-агресорка має намірпідірвати промислове виробництво України, порушити роботу транспорту, посіяти страх і розпач, позбавивши мирних жителів тепла, електрики та води з наближенням зими.

"Прицільне знищення Росією української цивільної інфраструктури є незаконним. Моральний стан цивільного населення не є законною ціллю, а здійснення цих атак із єдиним завданням тероризувати цивільне населення – є воєнним злочином. Усі особи, відповідальні за накази та за скоєння цих злочинних нападів, мають бути притягнуті до відповідальності", – цитує Стразерс офіційний сайт організації.

Наслідки енергетичного терору

Після масованих російських атак на підприємства критичної інфраструктури ситуація з електропостачанням в Україні залишається складною. Через атаки РФ українців наполегливо просять зменшити споживання електроенергії. Зокрема, не вмикайте потужні електроприлади - мікрохвильові печі, електрочайники, кондиціонери, електрообігрівачі.

Навіть невелика економія та зниження електроспоживання в кожному помешканні допоможуть стабілізувати роботу національної енергосистеми. Очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус попередив, якщо українці не будуть економити світло, віялові відключення електропостачання можливі й надалі.

Читайте також: