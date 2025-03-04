Amnesty International: РФ цілеспрямовано ізолює українських полонених від зовнішнього світу

Українських полонених цілеспрямовано позбавляють можливості контактувати із зовнішнім світом на місяці або навіть роки, що призводить до систематичних порушень прав людини.

Росія систематично утримує українських військовополонених і цивільних осіб у повній ізоляції, позбавляючи їх будь-якого зв’язку із зовнішнім світом. Це створює умови для безкарного застосування катувань та незаконних убивств.

Про це йдеться у новому звіті Amnesty International.

Системне утримання без зв’язку та насильницькі зникнення

У період з січня по листопад 2024 року правозахисники опитали 104 особи, зокрема:

П’ятьох колишніх українських військовополонених;

Родичів 38 військовополонених;

Родини 23 зниклих безвісти за особливих обставин;

28 цивільних, яких утримували росіяни, та їхні сім’ї;

10 російських військовополонених, що перебувають в Україні.

За висновками Amnesty International, утримання полонених українців у повній ізоляції триває з лютого 2022 року. Їх цілеспрямовано позбавляють можливості контактувати із зовнішнім світом на місяці або навіть роки, що призводить до систематичних порушень прав людини.

Навмисне нелюдське поводження

Генеральний секретар організації Агнес Калламар наголосила, що ізоляція полонених є свідомою політикою РФ.

“Системне утримання Росією українських військовополонених і цивільних осіб без зв’язку з зовнішнім світом відображає цілеспрямовану політику, спрямовану на те, щоб знелюдити їх і змусити їх замовкнути, залишаючи їхні сім’ї в агонії, поки вони чекають новин про своїх близьких”.

У звіті наголошується, що полонені повністю залежні від своїх тюремників у питанні виживання.

“Це не серія ізольованих інцидентів – це систематична політика, яка порушує всі норми міжнародного права”.

Росія відмовляє міжнародним організаціям у доступі до полонених, а також не надає їм необхідного медичного догляду.

Вимоги до Росії

Правозахисники Amnesty International закликали Кремль негайно припинити кампанію насильницьких зникнень, тортур та утримання полонених без зв’язку із зовнішнім світом.

Організація вимагає:

Надати інформацію про всіх військовополонених відповідним міжнародним структурам.

Забезпечити доступ гуманітарних місій до місць утримання.

Гарантувати полоненим медичну допомогу та повернути поранених військових в Україну через незалежні змішані медичні комісії.

Негайно звільнити незаконно утримуваних цивільних.

Amnesty International вкотре нагадала, що утримання полонених у повній ізоляції є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Журналістку Вікторію Рощину, яку утримували в російському полоні, там катували. Про це, зокрема, свідчать сліди від ножових поранень на тілі, її вага менше за 30 кг, про що розповіли журналістам-розслідувачам у СІЗО на правах анонімності.