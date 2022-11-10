Amnesty International відкрито звинуватила Росію у злочинах проти людяності та закликала до розслідування

Amnesty International провела інтерв’ю з 88 цивільними громадянами країни, більшість із яких покинули свої домівки після російської окупації.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International, яка у серпні втрапила у гучний скандал, відкрито звинуватила Росію у злочинах проти людяності та закликала Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та інші компетентні міжнародні, регіональні й національні владні структури до розслідування.

Про це йдеться у звіті міжнародної організації про примусове вивезення і депортацію Росією цивільного населення з окупованих територій України.

Зазначається, що Amnesty провела інтерв’ю з 88 цивільними громадянами країни, більшість із яких покинули свої домівки після російської окупації. Більшість із них - цивільні з Маріуполя, а також із Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. В організації зауважують, деякі з цих людей пройшли через "безпідставні затримання, тортури та інші форми нелюдського поводження, інші зіткнулися з порушеннями їхніх прав унаслідок фільтрації".

У цій доповіді зібрані докази того, як російські та контрольовані Росією сили не залишали багатьом цивільним в Україні жодного іншого вибору, окрім того, як бути примусово перевезеними до Росії чи окупованих РФ українських територій, зокрема до "ДНР" та "ЛНР", підтримувані РФ терористичні республіки.

Окрім того, Amnesty задокументувала кілька випадків, коли дітей без супроводу, літніх людей та осіб із інвалідністю насильно перевозили з Маріуполя до Донецька.

"В окремих випадках дітей, осіб із інвалідністю й літніх людей, які вже встигли дістатися відносно безпечних місць і планували їхати далі до контрольованих урядом України територій, підконтрольна Росії влада самопроголошеної "ДНР" скеровувала їх до окупованого Росією Донецька. У багатьох випадках російська влада не може навести вагомі аргументи на користь того, що вони проводили евакуації задля безпеки населення", - сказано у звіті.

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Сканадальний звіт Amnesty International щодо звинувачення України

Нагадаємо, 4 серпня Amnesty International опублікувала звіт, в якому українських захисників звинуватили в тому, що їхня тактика ведення бойових дій наражає на небезпеку мирних жителів. Цей звіт викликав широку критику не лише в Україні, а й в усьому світі.

Водночас Amnesty підкреслила, що "такі порушення жодним чином не виправдовують неспровокований напад Росії, в результаті якого загинули та були поранені незліченна кількість цивільних осіб".

Зазначимо, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що для скандального звіту організація Amnesty International використовувала свідчення людей, що перебували у фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях.

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