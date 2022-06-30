Amnesty International зібрала докази, що Росія навмисно розбомбила театр з мирними мешканцями у Маріуполі

Amnesty International зібрала докази, що Росія навмисно розбомбила театр з мирними мешканцями у Маріуполі

Результати розслідування міжнародної організації Amnesty International показали, що військові РФ у березні знали про переховування сотень людей драмтеатрі Маріуполя та свідомо завдали удару по них, вчинивши воєнний злочин.

Аби дійти такого висновку, організація опитала свідків, які вижили, вивчила численні фото, а також провела наукові розрахунки - була створена математична модель детонації вченим-фізиком, яка дозволила визначити потужність вибухів двох 500-кілограмових бомб, які скинули на театр російські окупанти.

Про це йдеться у новій доповіді організації "Діти: напад на Донецький обласний академічний драматичний театр у Маріуполі, Україна".

"Російські військові, вочевидь, навмисно розбомбили театр – попри те, що знали про переховування там 16 березня сотень мирних жителів, що кваліфікує удар як явний воєнний злочин", - йдеться у публікації Amnesty International.

Своєю чергою генеральна секретарка організації Агнеса Калламард наголосила, що внаслідок авіаударів багато людей загинуло та було поранено і, що це Росія зробила навмисно.

"Багато людей було поранено і вбито під час цього безжального нападу. Очевидно, що їхня загибель стала результатом того, що російські війська навмисно обстрілювали мирних українських громадян", - зауважила вона.

Варто зазначити, що 16 березня росіяни скинули дві надпотужні бомби на Маріупольський драматичний театр, де ховалися цивільні. За інформацією іноземних ЗМІ, у драмтеатрі в Маріуполі після бомбардування могли загинути близько 600 людей.

23 квітня стало відомо, що окупанти проводять зачищення завалів театру. В процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею.

20 травня розбір завалів та вивезення тіл загиблих було завершено.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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