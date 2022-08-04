Amnesty International звинуватила ЗСУ в розташуванні техніки і зброї в житлових районах: у Зеленського відповіли

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

На це відреагували в Офісі президента України, заявивши, що організація бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.

Так, відповідна доповідь Amnesty International була опублікована 4 серпня.

Там заявили, що така тактика українських військових порушує міжнародне гуманітарне право, адже перетворює цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок ударів з боку російських військ по населених пунктах гинуть мирні жителі та руйнується цивільна інфраструктура.

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"Перебування в оборонній позиції не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права. Український уряд має негайно забезпечити розміщення своїх сил якнайдалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові", – заявила генсек Amnesty International Агнес Калламар.

В організації також наголосили, що така практика українських бійців жодним чином не виправдовує невибіркові російські атаки, зокрема й з використанням заборонених міжнародною спільнотою боєприпасів.

На таку заяву відреагував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, написавши у Мережі, що Amnеsty International бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.

"Єдине, що становить загрозу життю українців, – це армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид. Наші захисники боронять свій народ та сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію жителів прифронтових міст", – йдеться в коментарі Подоляка.

"Сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnеsty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди", – додав радник голови ОП.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що "референдумів" на півдні України не буде, і пояснили чому.

Рашисти "утюжать" цивільних, ґвалтують та розстрілюють! Що відбувається в окупації?

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