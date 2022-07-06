Амністія та 200 тисяч: у Росії ПВК "Вагнера" вербує ув'язнених для війни в Україні

Амністія та 200 тисяч: у Росії ПВК "Вагнера" вербує ув'язнених для війни в Україні

Спочатку ув'язненим казали, що з України повернуться близько 20%. Потім — що "майже ніхто не повернеться".

Приватна військова компанія "Вагнер" вербує ув'язнених у колоніях Санкт-Петербурга для відправлення на війну проти України.

Про це повідомляє видання "Важные истории" із посиланням на родичів ув'язнених.

Після півроку "служби" обіцяють виплатити 200 тисяч рублів та амністувати. Якщо, звісно, "доброволець" повернеться живим.

За словами родичів, до однієї з колоній приїхали "перевіряючі". Вони виступали перед ув'язненими та закликали "захищати батьківщину". Ув'язненим пропонували поїхати на Донбас. До кордону їх мають везти під конвоєм, як звичайних в'язнів.

"Моєму родичу говорили так: "Там нацистів дуже складно виявляти, і вони дуже добре підготовлені. Ви йтимете в авангарді, допомагатимете виявляти нацистів, тому повернуться далеко не всі", – розповідає співрозмовник видання.

За його словами, спочатку ув'язненим говорили, що з України повернуться близько 20%. Потім — що "майже ніхто не повернеться". Тим, хто виживе, обіцяють винагороду 200 тисяч рублів та амністію, загиблим – компенсацію сім'ї у розмірі 5 мільйонів рублів.

"Це все лише на словах, на папері ніде зафіксовано не буде. При цьому всю інформацію передають не безпосередньо, а через старшин", – каже співрозмовник.

Спочатку представники ПВК говорили, що розглядатимуть лише тих, хто служив чи воював. Але до списків почали вносити загалом усіх охочих.

Багато ув'язнених погоджуються, адже крім офіційно обіцяного "заробітку" сподіваються збагатитися шляхом мародерства.

"Вони між собою обговорюють, що "ви уявляєте, скільки всього можна звідти вивезти". Вони вірять у це", – зазначає співрозмовник.

Він додає, що вербує людей ПВК "Вагнера", і цього в колонії ніхто не приховує.

Цю інформацію підтвердив і співрозмовник видання з-поміж родичів ув'язнених іншої виправної колонії: "Вчора до них приходили якісь погонські та пропонували вирушити на Донбас. Наскільки я розумію, договір усний. Кажуть, що відправляють без жетонів та паспортів".

Раніше експерт ООН розповів, що більшість російських найманців із Лівії виїхали на війну до України.

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