"Амністувався достроково": ЗСУ ліквідували "вагнерівця", який "сидів" за численні злочини

ЗСУ продовжують нищити ворога, який воює проти України.
Українські військові знищили у Бахмуті найманця ПВК "Вагнер", який сидів у в'язниці за численні злочини.
Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").
"Дураков Сергій (з прізвищем не помилився) мав хороший бойовий досвід. Сидів за п'яне водіння, розкрадання, катування з особливою жорстокістю, розбій, пограбування та вбивство. Записався до ПВК "Вагнер" і нарешті амністувався достроково", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, станом на 22 лютого ЗСУ ліквідували вже близько 145 060 солдатів армії Російської Федерації.
Читайте також: