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"Амністувався достроково": ЗСУ ліквідували "вагнерівця", який "сидів" за численні злочини

"Амністувався достроково": ЗСУ ліквідували "вагнерівця", який "сидів" за численні злочини

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2119
Час на прочитання
1 хв
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"Амністувався достроково": ЗСУ ліквідували "вагнерівця", який "сидів" за численні злочини

ЗСУ продовжують нищити ворога, який воює проти України.

Українські військові знищили у Бахмуті найманця ПВК "Вагнер", який сидів у в'язниці за численні злочини.  

Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Дураков Сергій (з прізвищем не помилився) мав хороший бойовий досвід. Сидів за п'яне водіння, розкрадання, катування з особливою жорстокістю, розбій, пограбування та вбивство. Записався до ПВК "Вагнер" і нарешті амністувався достроково", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, станом на 22 лютого ЗСУ ліквідували вже близько 145 060 солдатів армії Російської Федерації.

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Дата публікації
Перегляди
2119
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