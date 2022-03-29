"Аморально спекулювати на горі українців": в МЗС наголосили, що Україна не втручатиметься у внутрішні справи Угорщини

"Аморально спекулювати на горі українців": в МЗС наголосили, що Україна не втручатиметься у внутрішні справи Угорщини

Ніколенко закликав керівництво Угорщини залишити в минулому стрімке зближення з Росією.

У МЗС категорично відкинули спроби Петера Сіярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Аморально спекулювати на горі українців задля отримання політичних дивідендів напередодні парламентських виборів. Ми не втручалися і не будемо втручатися у внутрішні справи Угорщини. Оцінку діям угорських політиків зрештою дадуть угорський народ та історія", - написав він на сторінці у Facebook.

Ніколенко закликав керівництво Угорщини залишити в минулому стрімке зближення з Росією та усвідомити очевидний факт: без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині.

За словами речника, відмова прем’єр-міністра Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні - це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки - запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи.

"Розраховуємо, що Будапешт сприятиме єдності в ЄС та НАТО задля припинення війни РФ проти України. Росія не має отримувати більше простору для продовження її звірств проти українського народу та руйнування європейської безпеки", - резюмував Ніколенко.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі дуже важко зрозуміти позицію Угорщини і, зокрема, Віктора Орбана щодо війни Росії проти України. За його словами, сьогодні Віктор Орбан "перебуває у складній ситуації", адже Угорщина стала повністю енергетично залежною від Росії.

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