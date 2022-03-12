Ампутували двоє ніжок: у Коростені медики врятували хлопчика, який отримав серйозні пошкодження під час обстрілу

Ампутували двоє ніжок: у Коростені медики врятували хлопчика, який отримав серйозні пошкодження під час обстрілу

Під час авіаудару руйнування зазнали 10 приватних будинків.

У Коростені на Житомирщині медики врятували хлопчика, який отримав серйозні пошкодження під час обстрілу окупантами приватного сектору.

Про це пише "Суспільне".

За словами директора Коростенської міської лікарні Сергія Ковердуна, обстріл стався вночі шостого березня. Під час авіаудару руйнування зазнали 10 приватних будинків. Внаслідок чого постраждали п'ятеро людей, серед яких - 2-річний хлопчик.

"Ми дитину врятували, правда, ампутували дві кінцівки, двоє ніжок. Дитині два роки і сім місяців – ми зробили все можливе, стабілізували його стан і відправили на подальше лікування. Ми перебазувалися практично у підвал, але працюємо цілодобово і оперуємо людей, а також робимо все можливе, щоб полегшити нашим людям умови, які створила війна", - розповів Сергій Ковердун.

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