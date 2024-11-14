Аналітик Defense Express пояснив ціль останньої ракетної атаки окупантів

Російські загарбники під час останнього ракетного удару по Україні могли виконувати ряд завдань, які необхідні для підготовки більш масованих ударів.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Він пояснив, що росіяни могли виконувати супутні завдання, такі як перевірка реальної спроможності нашої системи ППО та реакція на атаки.

"Це могло призвести до внесення коректив у їхні плани щодо масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Важливо пам’ятати, що росіяни у своїх воєнних доктринах намагаються діяти комплексно, і навіть сам ракетний удар є частиною їхньої стратегії, яка включає не лише запуск ракет з носіїв, але й психологічний вплив на країну-противника, в цьому випадку на нас. Хоча не виключено, що такі дії можуть бути спрямовані і проти інших західних країн", - зазначив експерт.

Киричевський вважає, що це мав бути комбінований удар з конкретною ціллю оскільки раніше загарбники проводили атаки на окремі військові обʼєкти, використовуючи невелику кількість ракет.

"Можливо, вони надто серйозно поставилися до деяких наших медіаресурсів, які заявляють, що "шахеди" не збиваються, ППО неефективна, або ж повірили у власну пропаганду про слабкість нашої протиповітряної оборони", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ОВА повідомили нові дані про наслідки атаки на Київську область.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЦПД заявили, що атака на Україну 13 листопада ще не була масованою, але у ворога все готово.

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