Аналітик назвав, яку далекобійну зброю наразі має Україна та на якій відстані може знищувати окупантів

Найбільша далекобійна зброя у України зараз - це HIMARS, а також українські ракети “Вільха”.
Найдалекобійніша зброя у України зараз - це HIMARS та ракетний комплекс “Вільха”. Знищувати окупантів ми можемо на відстані 120 кілометрів.
Про це в ефірі радіо “НВ” повідомив аналітик Defense Express Сергій Згурець.
За його словами, Україна напрацьовує більш далекобійну зброю, зокрема авіаційного призначення та безпілотні комплекси, проте зараз готових зразків такої зброї у нас ще немає. Натомість є HIMARS та “Вільха”.
“Коли ми говоримо про далекобійну зброю української армії, перш за все ми спираємося на потенціал HIMARS, з дальністю 80 кілометрів, і на наші ракети “Вільха”, які можуть знищувати противника на відстані 120 кілометрів”, - наголосив Сергій Згурець.
Нагадаємо, що міноборони Білорусі заявило, що літаки РФ злетіли, щоб "патрулювати" повітряний простір.
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