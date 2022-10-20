Аналітик назвав, яку далекобійну зброю наразі має Україна та на якій відстані може знищувати окупантів

Найбільша далекобійна зброя у України зараз - це HIMARS, а також українські ракети “Вільха”.

Найдалекобійніша зброя у України зараз - це HIMARS та ракетний комплекс “Вільха”. Знищувати окупантів ми можемо на відстані 120 кілометрів.

Про це в ефірі радіо “НВ” повідомив аналітик Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, Україна напрацьовує більш далекобійну зброю, зокрема авіаційного призначення та безпілотні комплекси, проте зараз готових зразків такої зброї у нас ще немає. Натомість є HIMARS та “Вільха”.

“Коли ми говоримо про далекобійну зброю української армії, перш за все ми спираємося на потенціал HIMARS, з дальністю 80 кілометрів, і на наші ракети “Вільха”, які можуть знищувати противника на відстані 120 кілометрів”, - наголосив Сергій Згурець.

Нагадаємо, що міноборони Білорусі заявило, що літаки РФ злетіли, щоб "патрулювати" повітряний простір.

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