Аналітик оцінив шанси росіян на форсування річки Оскіл на Куп'янському напрямку

Російська окупаційна армія не має шансів форсувати річку Оскіл, що у Харківській області на Куп'янському напрямку. Крім того, ворог не залишає надій захопити місто Куп'янськ.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Можливо, вони захочуть на Куп’янському напрямку все-таки спробувати ще раз проводити наступальні дії. Можна припустити теоретично, що росіяни можуть дійти до річки Оскіл, але на правому березі, на західному, гірський хребет серйозний. Там уже українські фортифікації досить серйозні. Там артилерія, яка пристріляла всі підходи. Шансів форсувати цю річку в росіян немає", - наголосив аналітик.

З його слів, ймовірно, самі окупанти теж це розуміють. Адже, за даними українського Генерального штабу, на цій ділянці фронту бойові дії хоч і не зупинилися, але стали не такими інтенсивними, як були ще кілька днів тому.

Гетьман припустив, що окупанти будуть намагатися просунутися на Східному напрямку фронту, в бік міста Костянтинівка Донецької області, на Запорізькому - поблизу селища Роботине, а також на Куп’янському напрямку, адже сам Куп’янськ необхідний загарбникам як логістичний хаб.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко каже, в разі прориву росіян до Куп'янська - під загрозою будуть опиняться Слов'янськ та Краматорськ Донецької області. також внаслідок такого прориву зросте загроза для Харкова.

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