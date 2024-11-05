Аналітик описав найгірший сценарій наступу РФ на півдні: чи є загроза для Запоріжжя

Загрози початку боїв за Запоріжжя наразі немає.

Окупанти агресорки Росії можуть розпочати новий масований наступ із застосуванням бронетехніки на Запорізькому напрямку.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв'ю "Главред".

З його слів, ціллю ворога буде поступова окупація всієї Запорізької області. Коваленко також описав найгірший сценарій. Йдеться про те, що загарбники можуть повернути контроль над територіями, які втратили.

"У найгіршому разі вони повернуть під свій контроль усі раніше втрачені у 2023 році території, можуть початися бої за Гуляйполе та Велику Новосілку", - зазначив аналітик.

Військовий експерт наголосив, що загрози початку боїв за Запоріжжя наразі немає. Наразі найбільша небезпека - це "виключно терористичні удари з використанням ракетної зброї, коригованих авіаційних бомб тощо".

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на співрозмовників у військових та політичних колах, на півдні України може виникнути ще одна загроза. Російські окупанти можуть розпочати наступальні дії і в межах Запорізької області.

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