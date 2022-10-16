Аналітик розповів, чому Росія звозить військових до Білорусі і чи можливий новий наступ з півночі

Лукашенко допомагає Путіну у війні проти України.

Росія почала масово звозити мобілізованих до Білорусі. Ймовірно військові там проходитимуть навчання на полігонах.

Про це в коментарі "24 каналу" розповів аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Аналітик вважає, що це пов'язано з тим, що полігони в Росії вже заповнені, а тому Лукашенко вирішив допомогти Путіну з розміщенням російських мобілізованих.

"Поки що, це виглядає, як стратегія Лукашенка – допомагати росіянам будь-як, тільки б не вступати ногами солдатів у війну проти нас", – наголошує Михайлов.

Роль Білорусі у війні проти України

Від 24 лютого з території Білорусі Росія постійно обстрілює Україну ракетами. Також з території Білорусі почався повномасштабний наступ окупаційної армії на Київ.

Міноборони Білорусі повідомило, що Росія почала перекидати на територію Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ. Також там перебуватиме 9 тис. військових РФ.

Аналітик Європейськой Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін вважає, що причиною перекидання військ РФ до Білорусі може бути страх Лукашенка або новий наступ окупаційної армії на Київ.

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