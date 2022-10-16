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Аналітик розповів, чому Росія звозить військових до Білорусі і чи можливий новий наступ з півночі

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Аналітик розповів, чому Росія звозить військових до Білорусі і чи можливий новий наступ з півночі

Фото: Associated Press

Лукашенко допомагає Путіну у війні проти України.

Росія почала масово звозити мобілізованих до Білорусі. Ймовірно військові там проходитимуть навчання на полігонах. 

Про це в коментарі "24 каналу" розповів аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Аналітик вважає, що це пов'язано з тим, що полігони в Росії вже заповнені, а тому Лукашенко вирішив допомогти Путіну з розміщенням російських мобілізованих. 

"Поки що, це виглядає, як стратегія Лукашенка – допомагати росіянам будь-як, тільки б не вступати ногами солдатів у війну проти нас", – наголошує Михайлов.

Роль Білорусі у війні проти України 

Від 24 лютого з території Білорусі Росія постійно обстрілює Україну ракетами. Також з території Білорусі почався повномасштабний наступ окупаційної армії на Київ. 

Міноборони Білорусі повідомило, що Росія почала перекидати на територію Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ. Також там перебуватиме 9 тис. військових РФ. 

Аналітик Європейськой Ради з міжнародних відносин Павло Слюнькін вважає, що причиною перекидання військ РФ до Білорусі може бути страх Лукашенка або новий наступ окупаційної армії на Київ

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2780
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