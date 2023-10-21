Аналітик розповів про ситуацію на Куп’янському напрямку: чи просуваються росіяни

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються робити танкові атаки. Втім, ЗСУ стримують росіян. На цій ділянці фронту просування особливого не спостерігалося. На річку Оскіл росіяни так і не вийшли.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

Фахівець наголосив, що РФ ще на початку року анонсували великий наступ саме на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

"Між Лиманом і Куп’янськом - близько 100 кілометрів. Тобто по всій цій лінії вони навряд чи б змогли атакувати. Це дуже широка смуга, тому вони зосередилися на Куп’янському напрямку. На Лиманському, зокрема, їхнє завдання вийти на річку Оскіл, а далі пробувати прориватися далі. Але ті військовослужбовці, які там ведуть бойові дії, ще тоді говорили, що це не схоже на спроби кудись суттєво просунутися", - наголошує Гетьман.

З його слів, наразі окупанти активно використовують танки та важку техніку. Та навіть незважаючи на це, особливого просування на Куп’янському напрямку не спостерігалося

Загарбники не вийшли на річку Оскіл росіяни. Навіть якщо їм це вдасться зробити, то форсувати її ворогу не вдасться. Адже там гірський кряж, а також побудовані потужні оборонні споруди.

“Вони не можуть одночасно атакувати Авдіївку і проводити штурми на Куп’янсько-Лиманському напрямку, у них не вистачає ресурсів. У росіян не вистачає можливостей атакувати в кількох місцях так серйозно, як вони це роблять під Авдіївкою", - резюмував Гетьман.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов повідомляв, що росіяни знову штурмували Авдіївку. Це вже третя їхня велика наступальна операція. Ворог намагається прорватися через низини на села Степове-Бердичи, щоб перерізати трасу в Авдіївку та захопити відвал біля Авдіївського коксохімічного заводу.

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