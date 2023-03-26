Аналітик розповів, яка межа запасів зброї і техніки в РФ

Військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що агресорка Росія поки відносно великий запас зброї. Втім, порівняно з запасами, що були рік тому, вони вичерпані. Наразі російська військова промисловість може виробляти близько 900 бронемашин на рік: 450 танків і 450 БТР, БМП. Більше - ні.

Таку думку Гетьман висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Це означає, що той недоторканний запас, який у принципі не можна задіяти у певних воєнних операціях, тому що армія залишиться просто без техніки і зброї. Вони вже використовують. Я думаю, вони це прекрасно розуміють", - сказав експерт.

Російська Федерація може виробляти приблизно 20-25 танків на місяць. На складах перебуває до 15 тис. танків. Втім, поставити на фронт можливо не більше 3 тис., бо більшість не підлягають розконсервації, простоявши 20-50 років. За словами Гетьмана, в РФ збирають із трьох-п’яти танків один і відправляють його на лінію фронту.

Що стосується ракет, то в Росії можуть виробляти не більше 50 ракет на місяць. Це, зокрема, Х-101, "Калібри", "Іскандери" тощо. Саме тому запаси цього типу озброєння в окупантів практично вичерпані.

"Якщо порівнювати із запасами на початок війни, то таких у противника залишилося не більше 15%", - сказав Гетьман.

Експерт також нагадав, що країна-агресорка завдає ударів не тільки далекобійними і високоточними ракетами, а й переробленими ЗРК - з С-300, С-400.

"Таких ракет у них, на жаль, кілька тисяч. За різними оцінками, від 5 до 6 тис. Великий запас у них також планувальних бомб, які можуть стріляти на дальність до 50 км. Зараз вони почали більш активно використовувати авіацію", - каже аналітик.

Гетьман вважає, що в російських окупантів у даній ситуації є два сценарії: або потужною атакою завершити цю війну, як вони вважають, "звільнивши" Донецьку і Луганську область, і на цьому зупинитися, або спробувати перевести війну в довгострокову фазу, аби встигнути поповнити свої запаси зброї.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що Росія має великий запас авіаційних бомб. Їх дешевше і швидше переробити на керовані, аніж виробляти ракети. Щобільше - окупаційна армія відчуває брак високоточного ракетного озброєння.

До слова, російські війська вночі проти 24 березня атакували Сумщину винищувачами Су-35. Окупанти випустили понад 10 керованих авіабомб. Понад десять керованих бомб атакували об'єкти в області.

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