"Аналітикам властиво помилятися": Жданов пояснив, чому говорив, що ракети в РФ закінчилися

За тієї ситуації, що склалася на лінії фронту, експерт зробив висновок, що Росія більше не в змозі завдавати масованих ракетних ударів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому помилився у своїх прогнозах щодо неможливості масованого ракетного удару Росією по Україні.

Про це він розповів на своєму YouTube-каналі.

"Так, мені роблять зауваження, що я 13 вересня сказав, що Росія не в змозі завдати такого масованого ракетного удару, а тут він стався. Аналітикам властиво помилятися, я така сама людина як і ви. За тієї ситуації, що склалася на лінії фронту, і за тими можливостями, які описували розвідуспільноти та інші громадські організації за станом військ противника, можна було зробити висновок, що Росія більше не в змозі завдавати масованих ракетних ударів. Але місяць підготовки та зусиль з боку російського командування та масований ракетний удар є. Тепер не будемо його скидати з рахунків і вважатимемо, що він можливий", – зазначив він.

Також експерт заявив, що масований ракетний удар може повторитися.

"Чи можливе повторення? Виключати не можна. Чи може Росія зможе зібрати таку кількість ракет в окремих місцях і ще раз завдати такого удару? Цілком ймовірно, судячи з того, що вони інколи роблять навіть "трудові подвиги" зі збирання ракет та організацій масованого пуску територією України. Цього тижня ракетна активність буде дуже висока, тому що на мій погляд вони пішли ва-банк цим масованим ударом, який для мене виявився непрогнозованим. Так само, як і початок війни. Я також говорив до останнього моменту, що війни не буде. Тому що з погляду військового вплутатися в таку авантюру, з такою невеликою кількістю військ було самогубством, що ми з вами й спостерігаємо за сім місяців ведення військової кампанії російськими військами в Україні", – говорить експерт.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні

У понеділок, 10 жовтня, Росія ракетами та безпілотниками атакувала майже всю територію України. Під час масованої атаки країна-терористка випустила по території України 83 ракети. 43 із них збила протиповітряна оборона. Ракетні обстріли були в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.

Внаслідок терористичної атаки загинули 14 людей, ще 97 – травмовані. Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.

Військовий експерт Роман Світан заявив, що нова масштабна ракетна атака від РФ може повторитися, але не раніше, ніж через тиждень.