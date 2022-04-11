Аналітики американського центру не вірять, що Росія має достатньо ресурсів для прориву на Донбасі найближчим часом

Аналітики американського центру не вірять, що Росія має достатньо ресурсів для прориву на Донбасі найближчим часом

Військові аналітики зафіксували проблеми керівництва РФ з реорганізацією сил, які зазнали втрат у боях проти ЗСУ.

Військові американські аналітики стверджують, що Росії найближчими місяцями не вдасться взяти під контроль Схід України через проблему ресурсів.

Про це йдеться в аналізі американського центру "Інститут дослідження війни" (ISW), передає СNN.

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"Ми оцінюємо, що російським військовим буде важко зібрати значні та боєздатні сили механізованих підрозділів для прориву на Донбасі протягом наступних кількох місяців. Росія, ймовірно, продовжуватиме кидати сильно пошкоджені та частково відновлені підрозділи по частинах у наступальні операції, які отримують обмежений виграш за велику ціну", - йдеться в аналізі.

Військові аналітики зафіксували проблеми керівництва РФ з реорганізацією сил, які зазнали втрат у боях проти ЗСУ. Вони стверджують про проблеми з комплектуванням груп, які відійшли з північних областей.

Водночас війська РФ, на думку аналітиків, усе ще здатні захопити значні території на Донбасі.

"Російські військові, ймовірно, досягнуть успіху, і можуть або захопити, або втснажать українські сили достатньо, щоб убезпечити більшу частину Донецької та Луганської областей, але принаймні однаково ймовірно, що ці російські наступи досягнуть своєї кульмінації, перш ніж досягнуть своїх цілей", - наголосили у центрі.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, армія РФ майже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі та готова до активних дій.

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