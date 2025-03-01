Аналітики Deep State: ситуація на Курщині загострюється, ворог тисне на логістику ЗСУ

Найгірший сценарій – вихід окупантів на околиці Суджі, де вони вже мають вогневий контроль.

Російські війська нарощують вогневий контроль над логістичними маршрутами Сил оборони в районі Курщини, що значно ускладнює пересування та постачання українських військ. Найбільші проблеми почалися після втрати Свердлікового, яку намагалися відновити, але без належної ефективності.

Про це повідомили аналітики Deep State.

За їхніми даними, росіяни зосереджують сили для подальшого наступу, використовуючи успіх у Новенькому. Попри те, що цей населений пункт фактично зруйнований і не є стратегічно вигідним для закріплення, окупанти намагаються облаштувати позиції.

Також російські війська просуваються вздовж кордону між Журавкою та Новеньким, звідки завдають ударів по українській логістиці, що проходить від Юнаківки до Суджі. Ситуація в цьому районі погіршується вже давно.

Українські бійці наголошують на критичній необхідності негайних рішень для усунення загрози, адже ворог накопичує сили у Свердліковому та продовжує чинити тиск.

Нагадаємо, росіяни повідомили про про просування в двох населених пунктах в Курській області.

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