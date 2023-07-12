Аналітики ISW назвали ключові напрямки контрнаступу ЗСУ

Українські Збройні сили протягом минулої доби, 11 липня, вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. У деяких районах бойових дій українським оборонцям вдалося досягти успіхів.

Про це повідомили у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на українських Генштаб повідомляють, що Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Своєю чергу, представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують контрнаступні дії навколо Бахмута на Донеччині.

На кадрах із геолокацією за 10 липня видно, що українські сили просувалися на північний схід від села Роботине, що за 15 км на південь від Оріхова Запорізької області.

Тим часом російський блогер заявляє, що українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки, яка розташована за 7 км на південний захід від Бахмута. Крім того, з його повідомлення, ЗСУ просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки, що за 19 км на північний схід від Бахмута.

Нагадаємо, Генштаб у своєму ранковому зведенні 12 липня повідомив, що ЗСУ відбили низку атак ворога, на чотирьох напрямках - важкі бої. Так, армія РФ зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

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