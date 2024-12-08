Аналітики ISW назвали, що дасть ЗСУ технологічну перевагу над ворогом

Близько трьох тисяч українських терміналів Starlink отримають доступ до більш захищеної мережі.

ЗСУ отримають ширший доступ до захищеної американської супутникової мережі Starshield.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними звіту, SpaceX нещодавно отримала контракт Пентагону на розширення доступу України до Starshield.

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"Це зашифрована версія супутникової мережі Starlink, що здатна передавати секретні дані та яку складніше заглушити або зламати", – йдеться в повідомленні.

В Управлінні комерційних супутників Космічного командування Повітряних сил США додали, що понад 500 українських терміналів, які раніше були підключені до Starshield отримають доступ до більш захищеної мережі.

Як зазначає ISW, Україна та Росія ведуть наступально-оборонні перегони з метою адаптації та інновацій своїх ударних засобів і засобів радіоелектронної боротьби.

Проте українські військові все частіше стверджують, що РФ використовує термінали Starlink для координації бойових дій і зв'язку, а також для підвищення точності свого тактичного вогню.

"Розширений доступ України до більш досконалої та більш захищеної мережі Starshield може надати українським військам технологічну перевагу для більш ефективної координації бойових дій і застосування нових розробок у тактичному розвідувально-ударному комплексі, що випереджає російські війська", – підсумували в звіті.

Нагадаємо, компанія SpaceX уклала угоду з Пентагоном на розширення доступу України до більш захищеної, мілітаризованої версії своєї супутникової мережі Starlink – Starshield. Контракти передбачають надання послуг до 2025 року.

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