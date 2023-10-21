Аналітики ISW повідомили про успіхи ЗСУ на лівому березі Херсонщини: деталі

Українські Збройні сили продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські захисники ведуть бої у селі Кринки.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На кадрах із геолокацією за 19 жовтня видно, що українські війська просунулися на північний схід Кринок - це село, що розташоване за 27 км на схід від міста Херсон та за 2 км від річки Дніпро. За даними російських джерел, Сили оборони України закріплюються в районі Кринок. Крім того, вони продовжують зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро.

Російські блогери також заявляли, що підрозділи ЗСУ тимчасово просунулися до дороги Козачі Лагері-Кринки-Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська до північної околиці населеного пункту. Також повідомлялося про бої в районі Піщанівки, що за 14 км на схід від Херсона та за 4 км від Дніпра).

Слід зауважити, що днями в Генштабі ЗСУ повідомили, що російська авіація завдала удару по Піщанівці, яка розташована на лівому березі. Аналітики ISW припускають, що на той момент українські сили ще були присутні в населеному пункті.

Нагадаємо, аналітики ISW пояснили причини втрат ЗС РФ під час наступів на Авдіївку. Зазначається: російські війська впевнені, що у них є шанс захопити місто. Однак командування ЗС РФ погано розставляє пріоритети, незалежно від важливості операції.

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