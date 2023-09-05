Аналітики ISW повідомили про важливі успіхи ЗСУ у Запорізькій області: деталі

Легка піхота Збройних сил України просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами "зуби дракона", які є частиною оборони армії РФ в окупованій західній частині Запорізької області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти Інституту наголошують, що українські Збройні сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції.

"ISW не готова оцінити, що українські сили прорвали цей російський оборонний шар за відсутності поміченої української важкої техніки в цих районах. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, показують, що українські війська просунулися до позицій, розташованих на схід від російських протитанкових ровів і перешкод із "зубами дракона", які є частиною трирівневої оборони безпосередньо на захід від Вербового", - йдеться у повідомленні.

Геолокаційні дані вказують на те, що українська легка піхота також просунулася далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій вздовж дороги, яка веде на північний захід до Вербового, що розташоване за 18 км на південний схід від Оріхова.

Окрім цього, українські сили просунулися до оборонних позицій окупантів між Роботиним і Новопрокопівкою. Аналітики наголошують, що ЗСУ розширюють пролом, який вони вже зробили в одному з російських оборонних рубежів, навіть перекидають більше техніки і особового складу в тактичні тилові райони цього рубежу.

"Схоже, що українські сили досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не пробитого російського оборонного шару, який тягнеться на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки, атакуючи піхотою та обстрілюючи важку артилерію по російських позиціях далі та на південь від цього шару. Розгортання української важкої техніки та більш значних сил у цих районах, ніж ISW наразі спостерігала, означатиме як прорив цього російського оборонного шару, так і спробу розширити цей пролом", - наголошують у звіті.

Як повідомлялося, ЗСУ готуються дати відсіч окупантам на Куп'янсько-Лиманському напрямку. У Міноборони зауважують, що Росія хоче провести ротацію на цій ділянці фронту та почати наступ на позиції ЗСУ, застосовуючи десантно-штурмові бригади.

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