Аналітики ISW повідомили, яку площу України захопила армія РФ від початку року

Від початку цього року до 1 квітня агресорка Росія захопила приблизно 305 км² території України. Тим часом з Москви лунають заяви про окупації більшої частини країни

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"ISW спостерігала лише візуальні докази, які дозволяють ISW підтвердити, що російські сили захопили приблизно 305 квадратних кілометрів у період з 1 січня по 1 квітня 2024 року", - йдеться у звіті.

Фахівці зауважують, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу напередодні заявив під час селекторної наради з російським військовим керівництвом, що від початку 2024-го їхні війська захопили 403 км² території України. Американські аналітики не підтверджують цю цифру.

В ISW зауважують, що нестача матеріалів змушує Україну економити боєприпаси та приділяти пріоритет обмеженим ресурсам для критичних ділянок фронту. Втім, збільшення ризику російського прориву в інших, менш забезпечених секторах, і загальна нестабільність лінії фронту, ніж здається нинішнім відносно повільним темпом просування Росії.

"Обмеження матеріальних засобів України також пропонують російським силам гнучкість у тому, як вони проводять наступальні операції, що може призвести до з’єднання та нелінійних можливостей для російських сил отримати значний оперативний успіх у майбутньому", - наголошують експерти ISW.

Нагадаємо, український Генштаб у своєму зведенні 3 квітня повідомили, що ЗСУ стримують російську армію на Донеччині. Зокрема, біля Новомихайлівки та Урожайного. Біля Кліщіївки ворог намагався покращити тактичне положення.

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