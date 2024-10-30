Аналітики ISW пояснили, чому Путін продовжує використовувати ядерну риторику

Навчання з ядерного стримування проводять у Росії щороку.

Російський диктатор Володимир Путін знову спробував використати ядерну риторику проти Заходу. В такий спосіб він хоче послабити допомогу Україні від західних партнерів.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків, 29 жовтня Путін долучився до відеоконференції під час російських військових навчань. У рамках цих навчань стратегічні сили стримування запустили:

міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування "Ярс";

балістичні ракети підводного базування "Синева" та "Булава";

крилаті ракети повітряного базування.

Під час відеоконференції російський диктатор зазначив, що ядерна тріада Росії продовжує гарантувати суверенітет та безпеку, допомагаючи підтримувати глобальний баланс сил.

Він заявив, що російські війська стратегічного призначення отримують нові стаціонарні та мобільні ракетні комплекси, які, за його словами, мають підвищену точність, скорочений час запуску та розширені можливості.

Аналітики ISW стверджують, що Путін разом з іншими високопосадовцями намагаються використовувати ядерну риторику та регулярні військові навчання як форму рефлексивного контролю та впливу у спробі змусити західних осіб, які приймають рішення, стримати себе і стримати свою підтримку України.

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, Україна та Росія за посередництва Катару ведуть перемовини про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох сторін.

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